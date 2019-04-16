Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 02:45

Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.
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«Кардифф» открещивается от трансфера Салы, подав иск в ФИФА

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«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

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Советский спорт05:36

«Кардифф» представил в ФИФА доказательства по делу о трансфере погибшего Салы. Клуб не хочет платить «Нанту» 15 млн фунтов

Sports.ru05:44
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
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Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Пользователи соцсетей предполагают, что слить концовку "Мстителей" могли партнёры Disney, для которых устраивался предпоказ.
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

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Обновлено вчера в 18:36
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Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
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Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
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Тигр Бартек предсказал, что новым президентом Украины станет Зеленский

Тигр Бартек, брат знаменитого дружелюбного Амура, предсказал, что следующим президентом Украины по итогам выборов станет шоумен Владимир Зеленский.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
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Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
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