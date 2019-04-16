Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 02:45
Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Турция не исключила внесения корректив в параметры С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна может внести коррективы в параметры российских систем С-400.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Происшествия
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Постаревшего Киану Ривза сравнили с Бабой-ягой и Карлом Лагерфельдом
Поклонники не могли не отметить, что их любимый артист постарел.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Кино
В Сеть слили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Пользователи соцсетей предполагают, что слить концовку "Мстителей" могли партнёры Disney, для которых устраивался предпоказ.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено вчера в 00:11
Общество
Свердловчане пока неохотно платят за вывоз мусора
Обновлено в 03:50
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Тигр Бартек предсказал, что новым президентом Украины станет Зеленский
Тигр Бартек, брат знаменитого дружелюбного Амура, предсказал, что следующим президентом Украины по итогам выборов станет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Политика
Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Футбол
Бартомеу рассказал о будущем Умтити в «Барселоне»
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал слухи о том, что защитник Самюэль Умтити может покинуть клуб.
Обновлено в 06:12
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06