Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 02:45
Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
Обновлено в 03:20
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Финансы
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Обновлено в 06:32
Политика
Путин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5М»
Обновлено в 07:45
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Политика
Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург
В Кремле объяснили решение президента одобрить начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург, о котором сообщили СМИ.
Обновлено в 05:56
Экономика
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Общество
Госдума ужесточила условия для организации отдыха детей
Депутаты Государственной думы приняли закон, ужесточающий условия госзакупок услуг в сфере отдыха и оздоровления детей.
Обновлено в 04:45
Футбол
Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров
Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Единоборства
Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым
Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли вернула девичью фамилию
Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем
Известная модель Светлана Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» заявила, что актриса Паулина Андреева не была причиной их расставания с мужем.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак презентовала новый клип
Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».
Обновлено в 07:23
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows
В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено вчера в 10:42