Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 02:45
Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.
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Экономика
Безработица в Великобритании сохранилась на уровне 3,9%
Безработица в Великобритании в декабре-феврале сохранилась на уровне ноября-января в 3,9%, как показывают данные Национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Единоборства
Боец Тарасов и Дацик проведут реванш
Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.
Обновлено в 07:00
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода
Утечка воды в тоннеле метро на Сокольнической линии остановлена, поезда ходят по графику, сообщает пресс-служба подземки.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась от части фамилии
Голливудская актриса Анджелина Джоли отказалась от приставки Питт в своей фамилии после официального развода с актером Брэдом Питтом.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
У дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 03:53
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
Обновлено в 02:30
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Авто
У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E
Aston Martin планирует выпустить Rapide E тиражом в 155 экземпляров, но, эксперты полагают, что для английской марки это существенный шаг на пути к успешному дебюту нового бренда Lagonda.
Обновлено в 01:14
Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Происшествия
Бросавшего в двигатель самолета монеты пассажира задержали в Китае
В Китае задержали пассажира самолета, который бросал в двигатель воздушного судна монеты «на удачу».
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с участием «Газели» в Орске
Пассажирская «Газель» и автомобиль «Лада Ларгус» столкнулись в городе Орске Оренбургской области утром во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 02:29
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39