Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 02:45

Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.
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СМИ: «Кардифф» уведомил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

Матч ТВ06:50

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

Чемпионат02:45

«Кардифф» предъявил ФИФА доказательства по поводу трансфера Салы

Спорт-Экспресс04:40

«Кардифф» предъявил ФИФА доказательства по поводу погибшего Салы

РИА Новости04:28

«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за Салу

Газета.Ru03:41

СМИ: «Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить за трансфер Салы

Советский спорт05:36

«Кардифф» представил в ФИФА доказательства по делу о трансфере погибшего Салы. Клуб не хочет платить «Нанту» 15 млн фунтов

Sports.ru05:44
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Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
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Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода

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Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Десять человек пострадали в ДТП с участием «Газели» в Орске

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Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
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