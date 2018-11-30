Футбол
«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»Чемпионат16:53
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
|18′
Мэтт Доэрти
|61′
Рубен Невеш
Арон Гуннарссон
|65′
|66′
Ромен Саисс
|67′
Элдер Кошта
Диого Жота
Джос Мерфи
Бобби Рид
|67′
Каллум Патерсон
|72′
|73′
Адама Траоре
Морган Гиббс-Уайт
Гарри Артер
Кадим Харрис
|76′
Дэвид Хойлетт
|77′
|82′
Рубен Винагре
Иван Кавалейру
|50%
|Владение мячом
|50%
|61%
|Процент точных передач
|69%
|9
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|6
|3
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кардифф Сити
Расстановка 3‑4‑3
1
Этеридж
5
Экееле Манга
4
Моррисон
22
Бамба
23
Харрис
17
Гуннарссон
8
Роллс
33
Хойлетт
21
Камараса
13
Патерсон
14
Рид
11
Патрисиу
27
Саисс
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
8
Невеш
28
Моутинью
7
Кавалейру
17
Гиббс-Уайт
9
Хименес
18
Жота
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑4‑3
В матче 14-го тура чемпионата Англии "Кардифф Сити" победил "Вулверхэмптон" со счётом 2:1. Матч состоялся в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити". В первом тайме счёт открыл защитник гостей Мэтт Доэрти.
Чемпионат16:53
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