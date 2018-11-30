Футбол

«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Чемпионат
16:53

Кардифф Сити — Вулверхэмптон
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
18′
Мэтт Доэрти
61′
Рубен Невеш
Арон Гуннарссон
65′
66′
Ромен Саисс
67′
Элдер Кошта
Диого Жота
Джос Мерфи
Бобби Рид
67′
Каллум Патерсон
72′
73′
Адама Траоре
Морган Гиббс-Уайт
Гарри Артер
Кадим Харрис
76′
Дэвид Хойлетт
77′
82′
Рубен Винагре
Иван Кавалейру
В матче 14-го тура чемпионата Англии "Кардифф Сити" победил "Вулверхэмптон" со счётом 2:1. Матч состоялся в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити". В первом тайме счёт открыл защитник гостей Мэтт Доэрти.
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Кардифф Сити
Спортивный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из города Кардифф, Уэльс. Был основан 9 октября 1899 года и является одним из немногих валлийских клубов, выступающих в системе английских футбольных лиг. Один из двух неанглийских клубов, выходивших в финал Кубка Англии, и единственный, выигравший его.
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