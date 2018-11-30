Футбол

«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Чемпионат
16:53

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Кардифф Сити" победил "Вулверхэмптон" со счётом 2:1. Матч состоялся в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити". В первом тайме счёт открыл защитник гостей Мэтт Доэрти.
Чемпионат16:53

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«Кардиф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

Матч ТВ17:16

«Кардифф» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном»

Советский спорт17:05

«Кардифф» обыграл «Вулверхэмптон»

Спорт-Экспресс16:59

«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Чемпионат16:53

АПЛ. «МанСити» сыграет с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Саутгемптона»

LiveSport.ru15:55

Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» проиграл «Кардиффу»

Sports.ru04:49

«Кардифф Сити» – «Вулверхэмптон»: как завершится поединок?

Все про Спорт рувчера в 12:14
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 16:35
Футбол

Кардозу: «„Динамо“ идет не на том месте, на котором должно находиться»

Нападающий московского «Динамо» Мигель Кардозу прокомментировал ничейный результат матча против казанского «Рубина» (1:1) в 16-м туре первенства РПЛ.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Сент-Этьен» разгромил «Нант» в 15-м туре чемпионата Франции

В матче 15-го тура чемпионата Франции Сент-Этьен на своем поле обыграл Нант со счетом 3:0.
Обновлено в 17:44
Футбол

«Райо Вальекано» обыграл «Эйбар»

Обновлено в 17:11
Футбол

«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом

Обновлено в 18:28
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 17:52
Футбол

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Обновлено в 17:27
Футбол

Селихов грубо ответил болельщику, оскорбившему Глушакова

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов во время онлайн-трансляции в «Инстаграме» встал на защиту партнёра по команде Дениса Глушакова, выступающего на позиции хавбека.
Обновлено в 14:31
Футбол

Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе.
Обновлено в 15:07
Футбол

Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» может быть перенесен из-за морозов

Матч 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесен из-за сложных погодных условий.
Обновлено в 17:40
Футбол

Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина

В пресс-службе петербургского "Зенита" высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".
Обновлено в 18:14
Футбол

«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом

По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 16:43
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде

Мадрид выбран местом проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Обновлено в 18:47
Футбол

Юмтити отказался от операции на колене

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене.
Обновлено в 12:39
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Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий 31 700 зрителей.
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Кардифф Сити
Спортивный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из города Кардифф, Уэльс. Был основан 9 октября 1899 года и является одним из немногих валлийских клубов, выступающих в системе английских футбольных лиг. Один из двух неанглийских клубов, выходивших в финал Кубка Англии, и единственный, выигравший его.
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