Футбол

«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»
Матч ТВ
вчера в 17:16

Кардифф Сити — Вулверхэмптон
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
18′
Мэтт Доэрти
61′
Рубен Невеш
Арон Гуннарссон
65′
66′
Ромен Саисс
67′
Элдер Кошта
Диого Жота
Джос Мерфи
Бобби Рид
67′
Каллум Патерсон
72′
73′
Адама Траоре
Морган Гиббс-Уайт
Гарри Артер
Кадим Харрис
76′
Дэвид Хойлетт
77′
82′
Рубен Винагре
Иван Кавалейру
«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ. Встреча состоялась 30 ноября и завершилась со счетом 2:1. Счет открыли гости: на 18-й минуте отличился Мэтт Доэрти.
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«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

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