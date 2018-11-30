Футбол

«Кардифф» обыграл «Вулверхэмптон»
Спорт-Экспресс
16:59

"Кардифф Сити" на своем поле выиграл у "Вулверхэмптона" в первом матче 14-го тура чемпионата Англии. "Волки" не могут выиграть уже шесть встреч кряду.
Спорт-Экспресс16:59

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«Кардиф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

Матч ТВ17:16

«Кардифф» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном»

Советский спорт17:05

«Кардифф» обыграл «Вулверхэмптон»

Спорт-Экспресс16:59

«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Чемпионат16:53

АПЛ. «МанСити» сыграет с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Саутгемптона»

LiveSport.ru15:55

Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» проиграл «Кардиффу»

Sports.ru04:49

«Кардифф Сити» – «Вулверхэмптон»: как завершится поединок?

Все про Спорт рувчера в 12:14
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:30, Ашберн
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 23:24
Футбол

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет

Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 22:30
Футбол

«Динамо» отыгралось в матче с «Рубином» после автогола

Московское «Динамо» не сумело вырвать победу у казанского «Рубина» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:36
Футбол

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Обновлено в 19:39
Футбол

Сент-Этьен — Нант 3:0

"Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Нант" в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 17:44
Футбол

«Эйбар» после победы над «Реалом» проиграл «Райо Вальекано»

Обновлено в 17:11
Футбол

«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом

Обновлено в 18:28
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 17:52
Футбол

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года

В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.
Обновлено в 23:12
Футбол

Юмтити отказался от операции на колене

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене.
Обновлено в 20:44
Футбол

Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе.
Обновлено в 15:07
Футбол

Гаттузо назвал календарь Серии А абсурдом

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо раскритиковал составителей календаря итальянской Серии А. В четверг «россонери» провели матч Лиги Европы с «Дюделанжем» (5:2), а в воскресенье должны выходить на игру чемпионата Италии против «Пармы».
Обновлено в 21:21
Футбол

«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом

По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 22:31
Футбол

«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина

В пресс-службе петербургского "Зенита" высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".
Обновлено в 18:14
Футбол

Экс-игрок ЦСКА претендует на награду лучшему футболисту Африки

В список 34-х футболистов, которые поборются за награду, вошли бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах и габонский футболист лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.
Обновлено в 16:36
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий 31 700 зрителей.
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Кардифф Сити
Спортивный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из города Кардифф, Уэльс. Был основан 9 октября 1899 года и является одним из немногих валлийских клубов, выступающих в системе английских футбольных лиг. Один из двух неанглийских клубов, выходивших в финал Кубка Англии, и единственный, выигравший его.
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