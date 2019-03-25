«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 03:43

Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.

«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу

Авто Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.

Политика Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».

Политика В частных вузах Японии ужесточат режим секретности Глава Южной Кореи призвал к развитию робототехники Основанием для беспокойства стало то, что в прошлом финансовом году, который завершился в Японии 31 марта 2018 года, частные университеты Страны восходящего солнца осуществили более 350 научных исследований совместно с зарубежными коллегами.

Происшествия Россия попросила Польшу выдать экс-совладельца «Зимней вишни» Напомним, бывший совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский был задержан на территории Польши.

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Шоу-бизнес Влад Топалов с выпученными глазами пожаловался на затянувшуюся болезнь Исполнитель Влад Топалов пожаловался поклонника на затянувшуюся болезнь, не желающую отступать, несмотря на применение различных препаратов.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Политика Бывший сотрудник СБУ: В районе АТО существуют украинские тайные тюрьмы Как добавляет РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника СБУ, в этих тайных тюрьмах людей пытали и даже убивали.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Происшествия На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.

Происшествия Родственники сообщили о следах избиений на теле Тунтуева Тунтуев был переведен туда в 2015 году, а в августе 2018 года адвокаты подали в ЕСПЧ жалобу о давлении на Тунтуева и пытках, сообщили правозащитники.

Шоу-бизнес Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.

Происшествия Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Культура Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Происшествия Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.

Наука Ученые выяснили, что помогает жить дольше Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не знает о своём конфликте с Марией Кожевниковой Ксения Собчак рассказала, что не знает о своём конфликте с Марией Кожевниковой, о которой та рассказывает в телевизионной программе.

Авто Опубликованы первые фото обновленного Audi RS4 В Сеть утекли первые шпионские фотографии обновленного универсала Audi RS4 Avant. Снимки новинки выложил портал Motor1.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.

Происшествия В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Экономика Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов 21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.

Экономика Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".

Политика Киев предлагает обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян Киев предлагает обменять 25 арестованных в России граждан Украины на 25 россиян.