Футбол

«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 03:43

Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
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«Кардифф Сити» не намерен платить «Нанту» за погибшего Салу. Контракт не имеет юридической силы

Sport24.ru10:37

«Кардифф» отказывается платить за Салу из-за ошибки в контракте

Чемпионат10:30

«Кардифф» направил в ФИФА заявление по поводу трансфера Салы в «Нант»

Спорт-Экспресс04:08

«Кардифф» хочет доказать, что не должен переводить деньги за трансфер Салы

РИА Новости06:22

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«Кардифф» намерен отправить жалобу в ФИФА на руководство «Нанта» по трансферу Салы

Советский спорт07:11

«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу

Eurosport.ru03:02
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
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Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных украинских тюрьмах

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Шведские аналитики заподозрили правительство Китая в кибершпионаже

Аналитики Шведского института оборонных исследований (FOI) полагают, что правительство Китая использует кибершпионаж в отношении Швеции как одно из средств достижения экономического превосходства.
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Политика

Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»

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Политика

Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
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Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
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Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
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Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
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Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
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Пенс рассказал, когда Трамп признает суверенитет Израиля над Голанами

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
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Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей

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RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
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Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
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Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
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По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.
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Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
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Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
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СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве

Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
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Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта

В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта.
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