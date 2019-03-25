Футбол
«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер СалыSoccer.ru 04:55
Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы. Причина - британцы считают, что переход футболиста не был зарегистрирован по правилам.
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Космос
Нибиру или Марс? Мощная аномальная вспышка в небе стала предвестником конца света
В сети мгновенно стали появляться снимки аномальной вспышки, которая осветила небо. Свидетели заявили, что всему виной Нибиру.
Обновлено в 07:00
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
Обновлено в 00:10
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Политика
Экс-сотрудник СБУ оценил участие Порошенко в выборах на Украине
Президент Украины Петр Порошенко сможет победить на выборах, которые пройдут 31 марта, благодаря фальсификациям и помощи спецслужб.
Обновлено в 07:15
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн
Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пожарные справились с огнем на складе ГСМ в Чехове
Пожарным удалось оперативно справиться с переходом огня на второй ангар и не дать разгореться пламени.
Обновлено в 07:47
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Авто
В России насчитали почти 10 миллионов кроссоверов и внедорожников
Замыкает тройку лидеров среди марок по количеству кроссоверов и внедорожников в автопарке России еще один японский бренд — Nissan, на который приходится 9% объема рынка или 893 500 машин.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал
Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato.
Обновлено в 07:18
Политика
Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера
В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве
Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
На месте ЧП развернут пункт временного размещения на 120 человек, работает оперативно-следственная группа СУ СКР по Кубани.
Обновлено в 07:16
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит — Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, — заявил он.
Обновлено в 07:48
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Технологии
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Обновлено в 07:03
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Видео с терпящего бедствие лайнера Viking Sky
По уточненным данным российского посольства, на борту терпящего бедствие норвежского лайнера находятся не трое, а четверо россиян.
Обновлено 23 марта в 18:56
Политика
Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца
В туалете железнодорожного вокзала в Краснодаре обнаружили завернутое в мусорный пакет тело новорожденного, передает телеканал "360".
Обновлено в 07:04