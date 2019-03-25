Футбол
«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за погибшего СалуВести.Ru 08:55
"Кардифф Сити" готовит соответствующие документы для Международной федерации футбола по поводу отказа платить 15 миллионов фунтов стерлингов "Нанту" за переход Эмилиано Салы в валлийский клуб. Ранее французы пожаловались на действия "синих птиц" в ФИФА.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам
МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера
Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует свой график после родов
Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заняться общественными делами после родов.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом
Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств
Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Стриптиз нетрезвого мужчины в аэропорту Омска попал на видео
Видео «стриптиза» опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:58
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Бундесвер разрабатывает радар для обнаружения стелс-истребителей
Военно-воздушные силы Германии создали официальную дорожную карту получения технологий пассивного зондирования, присоединившись к глобальной тенденции разработки РЛС, способных засекать современные малозаметные истребители.
Обновлено в 13:20
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика
Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 00:21
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни
Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50
Общество
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах
Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06
Авто
Электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV замечена на тестах
Dacia Duster EV в виде мула имеет ряд отличий, которые указывают в том числе и на то, что тестируется электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 добрался до РФ
В пресс-службе российского офиса Mazda официально заявили о начале реализаций модернизированной версии флагманской CX-9.
Обновлено 23 марта в 23:09
Гаджеты
Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Как Собчак делает из мужчин героев-любовников»
Недавно любовный треугольник раскрыл все карты: Максим Виторган и Ксения Собчак выпустили официальное заявление, что расходятся, а Константин Богомолов публично признался своей женщине в любви на одной из светских вечеринок.
Обновлено в 09:00
Общество
Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира
Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45