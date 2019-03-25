Футбол

«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за погибшего СалуВести.Ru 08:55

"Кардифф Сити" готовит соответствующие документы для Международной федерации футбола по поводу отказа платить 15 миллионов фунтов стерлингов "Нанту" за переход Эмилиано Салы в валлийский клуб. Ранее французы пожаловались на действия "синих птиц" в ФИФА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Кардифф» отказывается платить за Салу из-за ошибки в контракте

Чемпионат10:30

«Кардифф» намерен отправить жалобу в ФИФА на руководство «Нанта» по трансферу Салы

Советский спорт07:11

«Кардифф» уведомит ФИФА, что не заплатит «Нанту» за Салу

Eurosport.ru03:02

«Кардифф» планирует сообщить ФИФА, что сделка по покупке Салы стала недействительной после смерти футболиста

Матч ТВ05:43

«Кардифф» направил в ФИФА заявление по поводу трансфера Салы в «Нант»

Спорт-Экспресс04:08

«Кардифф» решил на платить за погибшего футболиста Салу

Спорт БИЗНЕС Online03:48

«Кардифф» хочет доказать, что не должен переводить деньги за трансфер Салы

РИА Новости06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика

МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам

МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера

Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует свой график после родов

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заняться общественными делами после родов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом

Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств

Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Стриптиз нетрезвого мужчины в аэропорту Омска попал на видео

Видео «стриптиза» опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:58
Общество

Новая «Мисс Москва» получит запасную корону

Обновлено в 13:27
Армия и оружие

Бундесвер разрабатывает радар для обнаружения стелс-истребителей

Военно-воздушные силы Германии создали официальную дорожную карту получения технологий пассивного зондирования, присоединившись к глобальной тенденции разработки РЛС, способных засекать современные малозаметные истребители.
Обновлено в 13:20
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика

Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 00:21
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни

Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50
Общество

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06
Авто

Электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV замечена на тестах

Dacia Duster EV в виде мула имеет ряд отличий, которые указывают в том числе и на то, что тестируется электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Общество

Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку

Обновлено в 10:07
Авто

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 добрался до РФ

В пресс-службе российского офиса Mazda официально заявили о начале реализаций модернизированной версии флагманской CX-9.
Обновлено 23 марта в 23:09
Гаджеты

Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Как Собчак делает из мужчин героев-любовников»

Недавно любовный треугольник раскрыл все карты: Максим Виторган и Ксения Собчак выпустили официальное заявление, что расходятся, а Константин Богомолов публично признался своей женщине в любви на одной из светских вечеринок.
Обновлено в 09:00
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Футбол

Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»

«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
Обновлено в 10:58
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное