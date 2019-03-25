«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за СалуЧемпионат 03:43

Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.

«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика Порошенко подаст в суд на канал «1+1» Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, решил подать в суд на канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского «за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству», заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

Политика В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Политика Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле "Самоназванный президент" Венесуэлы Хуан Гуайдо перешел в открытое наступление на законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и призвал своих сторонников готовиться к захвату власти в этой южноамериканской стране.

Общество Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Политика Эксперт: потеряв транзит, Украина потеряет и ГТС Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов в случае утраты транзита российского газа, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Армия и оружие СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу Почти сотня российских военнослужащих, которые накануне прибыли в Венесуэлу, будут обслуживать российскую военную технику в этой стране и учить венесуэльских военных обращаться с ней.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Футбол «Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Происшествия В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».

Армия и оружие Госдеп рассказал о сроках пребывания контингента США в Сирии Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Белый дом пока не знает, сколько времени остаточный американский военный контингент будет находиться в арабской республике.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Интернет Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Политика Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.

Экономика «Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников «Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.