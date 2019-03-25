«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер СалыSoccer.ru 04:55

Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы. Причина - британцы считают, что переход футболиста не был зарегистрирован по правилам.

«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы

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