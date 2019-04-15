«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»Спорт-Экспресс вчера в 16:37

"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон. "Кардифф", несмотря на победу, остался на 18-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко.

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Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

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Происшествия Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

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