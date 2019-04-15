Футбол

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»Спорт-Экспресс вчера в 16:37

"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон. "Кардифф", несмотря на победу, остался на 18-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко.
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Брайтон - Кардифф Сити - 0:2. Голы

Матч ТВвчера в 18:04

«Брайтон» – «Кардифф Сити»: битва за прописку

Все про Спорт ру15 апреля в 14:27

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

Брайтон – Кардифф Сити. Прогноз на матч АПЛ от эксперта Leaguelane

Букмекеры.рфвчера в 09:30

Чемпионат Англии. «Брайтон» уступил «Кардиффу»

Sports.ruвчера в 06:30

Брайтон энд Хав Альбион-Кардифф Сити 16.04.2019 прогноз П1

Sport-placeвчера в 05:20

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон» в чемпионате Англии

Чемпионатвчера в 16:37
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:12
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Обновлено в 06:06
Политика

Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского

Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Обновлено в 05:13
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Технологии

Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик

В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Общество

ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью

Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Общество

В России запретили рекламу новых наркотиков

Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Общество

Губернатор Кузбасса заработал более 70 млн рублей в 2018 году

Супруга губернатора Анна Цивилева, которая тоже влилась в социальную жизнь Кемеровской области, заработала за 2018 год 23 млн рублей.
Обновлено в 03:54
Политика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб

Все задержанные арестованы, - заявил глава СБУ Василий Грицак.
Обновлено в 06:31
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика

В Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы намерена перейти на другую должность.
Обновлено в 05:32
Общество

Посетители красноярского зоопарка до смерти закормили козленка

Обновлено в 05:26
Авто

Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5

Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Порошенко согласовал время дебатов с Зеленским

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00, говорится на странице избирательного штаба господина Порошенко в Facebook.
Обновлено в 06:13
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Технологии

Россияне в среднем проводят в интернете три часа в день

Три часа в день в среднем проводит в интернете российский человек вне зависимости от возраста, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 2019).
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

На Украине солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части

Обновлено в 05:59
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Спорт

Евгения Медведева анонсировала музыку новой короткой программы

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, в своем инстаграме представила музыку для своей новой короткой программы на новый сезон.
Обновлено в 04:34
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