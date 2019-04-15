Футбол
«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»Спорт-Экспресс вчера в 16:37
"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон. "Кардифф", несмотря на победу, остался на 18-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко.
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Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского
Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Технологии
Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик
В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Общество
ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью
Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Общество
В России запретили рекламу новых наркотиков
Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Общество
Губернатор Кузбасса заработал более 70 млн рублей в 2018 году
Супруга губернатора Анна Цивилева, которая тоже влилась в социальную жизнь Кемеровской области, заработала за 2018 год 23 млн рублей.
Обновлено в 03:54
Политика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб
Все задержанные арестованы, - заявил глава СБУ Василий Грицак.
Обновлено в 06:31
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы намерена перейти на другую должность.
Обновлено в 05:32
Авто
Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5
Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Порошенко согласовал время дебатов с Зеленским
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00, говорится на странице избирательного штаба господина Порошенко в Facebook.
Обновлено в 06:13
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Технологии
Россияне в среднем проводят в интернете три часа в день
Три часа в день в среднем проводит в интернете российский человек вне зависимости от возраста, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 2019).
Обновлено в 05:38
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Спорт
Евгения Медведева анонсировала музыку новой короткой программы
Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, в своем инстаграме представила музыку для своей новой короткой программы на новый сезон.
Обновлено в 04:34