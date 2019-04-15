Футбол

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»Спорт-Экспресс 16:37

"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон. "Кардифф", несмотря на победу, остался на 18-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко.
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Чемпионат Англии. «Брайтон» уступил «Кардиффу»

Sports.ru06:30

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон» в чемпионате Англии

Чемпионат16:37

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»

Спорт-Экспресс16:37

Брайтон – Кардифф Сити. Прогноз на матч АПЛ от эксперта Leaguelane

Букмекеры.рф09:30

Брайтон - Кардифф Сити - 0:2. Голы

Матч ТВ18:04

Брайтон энд Хав Альбион-Кардифф Сити 16.04.2019 прогноз П1

Sport-place05:20

«Брайтон» – «Кардифф Сити»: битва за прописку

Все про Спорт рувчера в 14:27
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Общество

Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Футбол

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала крупную победу над английским «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Общество

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Общество

Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

СБУшники отправили Порошенко на помойку

Сотрудники СБУ ярко продемонстрировали «поддержку» действующего президента Украины Петра Порошенко, выкинув его портреты на помойку.
Обновлено в 16:55
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено в 14:47
Кино

В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»

Обновлено в 05:38
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Авто

Lexus презентовал первый минивэн в истории марки

Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Экономика

Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье

Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика

В ЛНР оценили заявление Порошенко о миротворцах

Как заявил ТАСС Мирошник, слова Порошенко о якобы скором саммите участников нормандского формата, на котором будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, являются его собственной «очередной фантазией».
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Какую роль крылатая ракета X-35 сыграла в повышении боевой мощи ВМФ

Как прогнозирует эксперт, широкое распространение крылатых ракет «Калибр» и грядущее появление гиперзвукового комплекса «Циркон» могут привести к постепенному вытеснению корабельных версий Х-35 в ВМФ.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Авто

Haval прекратит продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России

Купе-кроссовер Haval H6 Coupe покинул товарную линейку Haval на российском рынке.
Обновлено в 03:48
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Происшествия

В Белгороде экс-главу уголовного розыска задержали за избиение мужчины

Бывший начальник уголовного розыска Белгорода задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает Управление МВД по региону.
Обновлено в 14:40
Политика

Зеленский рассказал о подготовке к дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к дебатам кандидатов на высший пост накануне второго тура выборов и разногласиях по схеме их проведения со своим конкурентом Петром Порошенко.
Обновлено в 17:32
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
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