Футбол
«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»Спорт-Экспресс вчера в 16:37
"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон. "Кардифф", несмотря на победу, остался на 18-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко.
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Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»
В пресс-службе ОАК заявили, что Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и гендиректора "Авиационного комплекса им. Ильюшина" в связи с переходом на новое место работы.
Обновлено в 03:08
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ
Дерипаска отметил, что если санкции США с компании не будут сняты, то у группы ГАЗ "нет шансов выжить", то есть компании угрожает банкротство.
Обновлено в 02:33
Наука
Палеонтологи нашли череп нового вида доисторического крокодила
Исследователи Университета Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока (Румыния) нашли в крае Хацега останки нового вида доисторического крокодила.
Обновлено в 03:10
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:33
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено 15 апреля в 23:13
Политика
«Ъ»: Матвиенко может покинуть пост председателя Совета Федерации
В ближайшие месяцы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Футбол
Сульшер: «Барселона» была на несколько уровней выше МЮ
В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов «Барселона» была на несколько уровней выше, чем «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 01:41
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту
Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года
Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Политика
Порошенко и Зеленский подписали соглашение о дебатах
Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение со стадионом «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
На Приморском шоссе иномарка влетела в дерево, водитель погиб
Сегодня в района 4:44 утра на 23-м километре Приморского шоссе водитель 1995 года рождения, управляя Hyundai Solaris, вылетел в кювет, после чего машина врезалась в дерево.
Обновлено в 02:31
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Авто
Chery привезет в Россию новый Arrizo GX
У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено вчера в 09:46
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Политика
Парубий назвал дату принятия закона о госязыке
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, который занял в первом туре президентских выборов четвёртое место, ранее предупреждал, что документ не обеспечивает никакой защиты функционирования украинского языка — это карательный закон о запрете русского языка.
Обновлено в 03:12