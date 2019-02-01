СМИ: «Кардифф» хотел купить Дзюбу на место пропавшего СалыГазета.Ru 09:10

Футбольный функционер Юрий Белоус рассказал, что валлийский «Кардифф Сити» рассчитывал приобрести нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после пропажи новичка — форварда «Нанта» Эмилиано Салы.

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Английский "Кардифф Сити" проявлял интерес к нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе во время зимнего трансферного окна, сообщает "Матч ТВ". Как рассказал футбольный функционер Юрий Белоус, после пропажи Эмилиано Салы "Кардифф" планировал усилиться именно россиянином.

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