Футбол

«Кардифф» хотел приобрести Дзюбу после пропажи СалыМатч ТВ 07:19

Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать, — сказал Белоус в эфире телеканала «Матч ТВ». В нынешнем сезоне Дзюба забил пять голов и сделал две результативные передачи в 16 матчах.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Кардифф» хотел приобрести Дзюбу после пропажи Салы

Футбольный функционер Юрий Белоус рассказал, что валлийский «Кардифф Сити» рассчитывал приобрести нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после пропажи новичка — форварда «Нанта» Эмилиано Салы.
Матч ТВ07:19

Подробнее о событии

Юрий Белоус: «После пропажи Салы „Кардифф“ хотел подписать Дзюбу»

Спорт-Экспресс11:00

Пропавшего игрока «Кардиффа» пытались заменить Дзюбой

News.ru09:34

«Кардифф» хотел приобрести Дзюбу после пропажи Салы

Матч ТВ07:19

СМИ: «Кардифф» хотел купить Дзюбу на место пропавшего Салы

Газета.Ru09:10

Юрий Белоус: Летом Дзюба может уехать в «Кардифф», «Зенит» и «Рубин» сейчас договариваются по цене Азмуна

Спорт день за днем10:32

«Кардифф» хотел приобрести Дзюбу после пропажи Салы

Sportbox.RU07:19

«Кардифф» после пропажи Салы рассматривал вариант с переходом Дзюбы

Sport24.ru09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия

В небе над Кубой прогремел взрыв

Обновлено в 15:23
Происшествия

В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 16:42
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Происшествия

42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе

42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в центре Буэнос-Айреса, сообщило издание TN.
Обновлено в 17:03
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Транспорт

Систему перемещения багажа между терминалами закрыли в Шереметьево

«В плановом режиме будет приостановлена работа автоматической системы перемещения багажа между терминалами южного (обслуживает международные рейсы) и северного (обслуживает внутренние рейсы) комплексов аэропорта», — сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.
Обновлено в 16:51
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Происшествия

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

Обновлено в 11:20
Общество

Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы

Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 15:05
Авто

Subaru анонсировала премьеру нового Legacy

Компания Subaru опубликовала несколько тизерных изображений седана Legacy нового поколения.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Энергетика

Остановились поставки по газопроводу с проекта «Сахалин-1»

Один из трех российских СРП проектов «Сахалин-1» (оператор — «Эксон Нефтегаз Лимитед») прекратил поставки газа от месторождения Чайво в магистральный газопровод Оха—Комсомольск-на-Амуре из-за остановки компрессорной станции, сообщило Минэнерго.
Обновлено в 06:13
Кино

В сети появился трейлер нового «Форсажа»

На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 17:59
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Авто

Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал

Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Политика

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковской галерее

На следующий день подозреваемый был задержан в Подмосковье, похищенное полотно было возвращено.
Обновлено в 02:47
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Гаджеты

В Apple заявили о трудностях при использовании сервисов и ApplePay

В компании отметили, что некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при использовании привычных сервисов, а также оплачивать покупки посредством ApplePay.
Обновлено в 14:56
Авто

АвтоВАЗ готовится к старту продаж новой Lada Granta SW Cross

По словам Яна Птачека в первом полугодии к дилера марки Lada поступит новая Granta SW Cross.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:16
Происшествия

Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды

Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, потерпел в пятницу катастрофу, упав в море около побережья американского штата Флорида.
Обновлено в 16:51
Политика

Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота

Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24
Гаджеты

Обнаружен способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Специалист пояснил, что управление лампочкой осуществляется с помощью приложения, установленного на телефоне, но умное устройство можно взломать напрямую.
Обновлено в 12:41
Транспорт

Москвичей предупредили о гололеде и тумане

Обновлено в 15:04
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кардифф Сити
Британский футбольный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из города Кардифф, Уэльс. Был основан 9 октября 1899 года и является одним из немногих валлийских клубов, выступающих в системе английских футбольных лиг. Один из двух неанглийских клубов, выходивших в финал Кубка Англии, и единственный, выигравший его.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное