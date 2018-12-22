Футбол
Кардифф – Манчестер Юнайтед. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Сульшера
Кардифф – Манчестер Юнайтед. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду СульшераБукмекеры.рф07:00
Начало матча запланировано на 20:30 МСК 22-го декабря. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Юнайтед - 97% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Кардифф принято 3% ставок.
Букмекеры.рф07:00
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