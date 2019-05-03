«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из премьер-лигиСпорт-Экспресс 14:40

"Кардифф Сити" стал третьим клубом, вылетевшим из премьер-лиги в сезоне-2018/19. В игре 37-го тура валлийцы дома уступили "Кристал Пэлас" - 2:3. Ранее в чемпионшип вылетели "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из премьер-лиги

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