Футбол
«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛСоветский спорт вчера в 14:52
У хозяев отличился Бобби Рид (90), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок лондонцев Мартин Келли (31). Таким образом, за тур до конца чемпионата Кардифф Сити, имея в активе 31 очко, отстает от занимающего 17-ю строчку Брайтона на четыре очка.
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«Кардифф» проиграл «Кристал Пэлас» и лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ
Sport24.ruвчера в 14:29
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