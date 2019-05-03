Футбол

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛСоветский спорт вчера в 14:52

У хозяев отличился Бобби Рид (90), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок лондонцев Мартин Келли (31). Таким образом, за тур до конца чемпионата Кардифф Сити, имея в активе 31 очко, отстает от занимающего 17-ю строчку Брайтона на четыре очка.
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Гол Батшуайи принес «Кристал Пэлас» победу над «Кардиффом»

Матч ТВвчера в 14:26

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Советский спортвчера в 14:52

«Кардифф» проиграл «Кристал Пэлас» и лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ

Sport24.ruвчера в 14:29

«Кардифф» вылетел из английской Премьер-лиги

Чемпионат02:18

«Кардифф» вылетел из АПЛ

Sports.ruвчера в 14:43

«Кардифф Сити» – «Кристал Пэлас»: одержат ли победу валлийцы?

Все про Спорт ру03 мая в 12:33

«Кардифф» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 4 мая 2019 года

LiveSport.ru03 мая в 01:13
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Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Обновлено вчера в 14:04
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено вчера в 19:24
Кино

Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»

Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Единоборства

Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве

В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:26
Футбол

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Локомотивом»

Обновлено вчера в 13:58
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Барселона» уступила «Сельте» в матче Примеры

«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Единоборства

Алексахин победил американца Вебба на турнире RCC 6 в Челябинске

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Николай Алексахин одержал победу над американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

РФ рассматривает варианты выхода из конвенции по правам человека

Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека, заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

Обновлено в 01:41
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Футбол

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Единоборства

Серроне вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вызвал на поединок бывшего обладателя поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Политика

Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил усилить санкционный режим в отношении России.
Обновлено в 02:51
Кино

В Петербурге выпустят масштабное собрание стихов Александра Володина

Ранее стало известно о том, что петербургские власти одобрили установку памятника драматургу Володину.
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле

Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено 03 мая в 17:38
Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн

Обновлено в 02:11
Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 18:28
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