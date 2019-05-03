Футбол

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛСоветский спорт вчера в 14:52

У хозяев отличился Бобби Рид (90), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок лондонцев Мартин Келли (31). Таким образом, за тур до конца чемпионата Кардифф Сити, имея в активе 31 очко, отстает от занимающего 17-ю строчку Брайтона на четыре очка.
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Старейший клуб вылетел из чемпионата Англии

Газета.Ru04:11

Гол Батшуайи принес «Кристал Пэлас» победу над «Кардиффом»

Матч ТВвчера в 14:26

«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ

Советский спортвчера в 14:52

«Кардифф» вылетел из английской Премьер-лиги

Чемпионат02:18

«Кардифф» вылетел из АПЛ

Sports.ruвчера в 14:43

«Кардифф Сити» – «Кристал Пэлас»: одержат ли победу валлийцы?

Все про Спорт ру03 мая в 12:33

«Кардифф» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 4 мая 2019 года

LiveSport.ru03 мая в 01:13
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Армия и оружие

Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ

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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым

Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
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«Лицо ломается»: Мария Кончаловская напугала подписчиков упражнением

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Футбол

«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
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Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
Обновлено в 05:05
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Обновлено в 04:57
Происшествия

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Общество

Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне

Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне английской Премьер-лиги (АПЛ), считает главный наставник команды Уле-Гуннар Сульшер.
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Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
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Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Израиль развернул бронетанковую бригаду на границе сектора Газа

Обновлено в 04:34
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