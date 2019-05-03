Футбол
«Кардифф Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛСоветский спорт вчера в 14:52
У хозяев отличился Бобби Рид (90), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок лондонцев Мартин Келли (31). Таким образом, за тур до конца чемпионата Кардифф Сити, имея в активе 31 очко, отстает от занимающего 17-ю строчку Брайтона на четыре очка.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
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