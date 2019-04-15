«Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»Советский спорт 16:37

В составе гостей голами отметились Натаниэл Мендес-Лейнг (22-я минута) и Шон Моррисон (50). После этой игры Кардифф Сити, набрав 31 одно очко, располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Брайтон, имея в активе 33 балла, занимает 17-е место.

Все про Спорт ру

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Происшествия Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.

Театры Серебренников получил две «Золотые маски» Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации Лучший драматический режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре.

Политика США введут новые санкции против ряда стран Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.

Политика На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Общество Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.

Общество Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах на 14,5% Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах России на 14,5%. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Авто Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

Происшествия СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.

Политика Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли укоротила фамилию После бракоразводного процесса с Брэдом Питтом актриса вернула себе девичью фамилию.

Политика Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Политика Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400 Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Футбол Ювентус — Аякс 1:2 Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Здоровье Эксперт назвал рождение детей с помощью ЭКО в России повседневностью Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова» Минздрава России Геннадий Сухих.

Транспорт Платные перекрестки хотят ввести в России В России к 2020 году могут появиться платные перекрестки, сообщает otvprim.ru.

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".

Политика Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина» Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.

Авто «АвтоВАЗ» готовит Lada Xray с вариатором «АвтоВАЗ» действительно работает над новой версией хэтчбека LADA XRay с вариатором, об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которое появилось 15 апреля в открытой базе Росстандарта.

Армия и оружие В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки «Уголек» Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства.

Политика Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в своем фейсбуке раздачу бесплатных билетов на стадионные дебаты с президентом страны Петром Порошенко.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.