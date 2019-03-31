Кардифф Сити — Челси 1:2Букмекеры.рф вчера в 17:01

В воскресенье, 31 марта, в 16:20 (МСК) состоится матч 32-го тура АПЛ между футбольными клубами Кардифф Сити и Челси. Игра пройдет в Кардиффе на поле стадиона «Кардифф Сити».

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Происшествия Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.

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Политика Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.

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Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.

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