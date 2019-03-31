Футбол
Кардифф Сити — Челси 1:2Букмекеры.рф вчера в 17:01
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
|26′
Жоржиньо
Виктор Камараса
|46′
|53′
Педро Родригес
Эден Азар
Гарри Артер
|54′
|61′
Сесар Аспиликуэта
|64′
Жоржиньо
Рубен Лофтус-Чик
|77′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Гарри Артер
Джо Роллс
|80′
|84′
Сесар Аспиликуэта
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
|85′
Арон Гуннарссон
|86′
|87′
Антонио Рюдигер
Джос Мерфи
Натаниэль Мендес-Лэйнг
|90′
|90′+1′
Рубен Лофтус-Чик
|28%
|Владение мячом
|72%
|54%
|Процент точных передач
|83%
|3
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|7
|14
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Кардифф Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Этеридж
2
Пелтьер
4
Моррисон
5
Экееле Манга
3
Беннетт
19
Мендес-Лэйнг
17
Гуннарссон
21
Камараса
8
Роллс
33
Хойлетт
10
Зохоре
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
17
Ковачич
12
Лофтус-Чик
8
Баркли
10
Азар
18
Жиру
22
Виллиан
Челси
Расстановка 4‑3‑3
В воскресенье, 31 марта, в 16:20 (МСК) состоится матч 32-го тура АПЛ между футбольными клубами Кардифф Сити и Челси. Игра пройдет в Кардиффе на поле стадиона «Кардифф Сити».
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«Кардифф» — «Челси». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч 32 тура чемпионата Англии 31 марта 2019 года
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