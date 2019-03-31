Кардифф Сити — Челси 1:2Букмекеры.рф вчера в 17:01

В воскресенье, 31 марта, в 16:20 (МСК) состоится матч 32-го тура АПЛ между футбольными клубами Кардифф Сити и Челси. Игра пройдет в Кардиффе на поле стадиона «Кардифф Сити».

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