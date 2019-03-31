Футбол

Кардифф Сити — Челси 1:2Букмекеры.рф вчера в 17:01

Кардифф Сити — Челси
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
26′
Жоржиньо
Виктор Камараса
46′
53′
Педро Родригес
Эден Азар
Гарри Артер
54′
61′
Сесар Аспиликуэта
64′
Жоржиньо
Рубен Лофтус-Чик
77′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Гарри Артер
Джо Роллс
80′
84′
Сесар Аспиликуэта
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
85′
Арон Гуннарссон
86′
87′
Антонио Рюдигер
Джос Мерфи
Натаниэль Мендес-Лэйнг
90′
90′+1′
Рубен Лофтус-Чик
В воскресенье, 31 марта, в 16:20 (МСК) состоится матч 32-го тура АПЛ между футбольными клубами Кардифф Сити и Челси. Игра пройдет в Кардиффе на поле стадиона «Кардифф Сити».
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