Футбол

Караваев забил первый гол за «Витесс»Sports.ru вчера в 14:17

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отметился забитым мячом в матче чемпионата Голландии с «Венло» (1:0, первый тайм). Для россиянина этот гол стал первым за клуб из Арнема. 23-летний Караваев перешел в «Витесс» в январе 2018 года.
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«Витесс» Слуцкого впервые за 21 год забил 70 голов в чемпионате Голландии

Sport24.ru06:40

Впервые за 21 год «Витесс» забил 70 голов в чемпионате Голландии

Бомбардир.ру01:45

«ВВВ-Венло» — «Витесс» — 1:3, 15 мая 2019, гол и передача Караваева

Чемпионатвчера в 15:35

Гол и передача Караваева помогли «Витессу» одержать победу над «ВВВ-Венло»

Советский спортвчера в 15:28

«Витесс» Слуцкого обыграл «Венло» в 33-м туре Эредивизи

RT на русскомвчера в 16:42

Караваев впервые забил за «Витесс», Слуцкий стал пятым в Голландии и поборется за ЛЕ

Спорт-Экспрессвчера в 16:00

«Витесс» Слуцкого стал 5-м в Голландии и сыграет в плей-офф за место в ЛЕ

Sports.ruвчера в 15:29
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Музыка

Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019

Обновлено 14 мая в 17:42
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Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
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Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии

Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Политика

В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России

Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Технологии

«Вымпелком» обновит сети связи в Москве

Партнером по модернизации оператора стал Huawei «Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei.
Обновлено в 06:30
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Музыка

Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате

Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Общество

В Госдуме предложили бороться с разводами со школьной скамьи

В Государственной Думе выступили с инициативой ввести курс этики и психологии семейной жизни в российских школах, чтобы с его помощью бороться с разводами, количество которых обеспокоило парламентариев.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Футбол

Итудис: ЦСКА должен сыграть «на полную катушку» в «Финале четырех» Евролиги

Баскетболисты ЦСКА должны сыграть "на полную катушку" в "Финале четырех" Евролиги, заявил главный тренер московской команды Димитрис Итудис.
Обновлено в 06:53
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Обновлено в 03:28
Происшествия

В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей

Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Гаджеты

В продаже появилась первая карта microSD на 1 Тбайт

В конце февраля компания SanDisk презентовала карту памяти microSD UHS-I, которая рассчитана на хранение баснословного количества информации - 1 Терабайт.
Обновлено в 05:40
Авто

Эксперты составили список самых смертоносных автомобилей

Обновлено в 03:51
Происшествия

Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Петербурге из элитной квартиры украли 15 золотых слитков

В Петербурге обокрали элитную квартиру в доме №3 по улице Парадной. Добычей воров стали 15 золотых слитков, часы и украшения.
Обновлено в 06:09
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Музыка

Татьяна Буланова представила песню «Играю в прятки на судьбу»

Обновлено в 07:45
Здоровье

Кубанский отоларинголог рассказал о вреде использования ватных палочек

Врач рассказал, что здоровые уши хорошо очищаются и без нашей помощи.
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Политика

Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено вчера в 17:02
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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