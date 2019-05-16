Футбол
Караваев забил первый гол за «Витесс»Sports.ru вчера в 14:17
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отметился забитым мячом в матче чемпионата Голландии с «Венло» (1:0, первый тайм). Для россиянина этот гол стал первым за клуб из Арнема. 23-летний Караваев перешел в «Витесс» в январе 2018 года.
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Гол и передача Караваева помогли «Витессу» одержать победу над «ВВВ-Венло»
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Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
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