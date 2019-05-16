Караваев забил первый гол за «Витесс»Sports.ru вчера в 14:17

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отметился забитым мячом в матче чемпионата Голландии с «Венло» (1:0, первый тайм). Для россиянина этот гол стал первым за клуб из Арнема. 23-летний Караваев перешел в «Витесс» в январе 2018 года.

Караваев забил первый гол за «Витесс»

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