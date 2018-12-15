Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»
Евро-футбол.ру
05:24

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Евро-футбол.ру05:24

Подробнее о событии

Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Sportbox.RU05:24

Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Матч ТВ05:24

Вячеслав Караваев: "Читал об интересе "Зенита" в прессе, но..."

Спорт-Экспресс04:59

Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Советский спорт04:57

Караваев: «Ничего не слышал про интерес „Зенита“, хочу остаться в „Витессе“»

Sport24.ru04:54

Караваев: мы с агентом ничего не слышали по поводу интереса со стороны «Зенита»

Чемпионат04:42

Вячеслав Караваев: «Читал про интерес „Зенита“, но мы с агентом ничего об этом не слышали»

Sports.ru03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Защитник «Реала» Марсело признался, что никогда не рассматривал вариант перехода в другую команду.
Обновлено в 04:56
Футбол

УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 02:53
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»

Обновлено в 01:58
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

«Вольфсбург» обыграл «Нюрнберг» в чемпионате Германии

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»

Защитник «Шарлеруа» Дориан Дессоле прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».
Обновлено в 05:12
ещё по теме
Вячеслав Сергеевич Караваев
Российский футболист
Российский футболист, защитник нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное