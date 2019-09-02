Футбол
Sports.ruКараваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»
Стороны согласовали трансфер 24-летнего игрока, который подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года. «Зенит» объявит о трансфере Караваева 2 сентября. Ранее Betting Insider сообщил, что «Зенит» заплатит за футболиста более семи миллионов евро.
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Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.Чемпионатвчера в 17:16
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В понедельник «Зенит» объявит о приобретении Караваева, игрок подпишет контракт на 4 года
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