Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.

с чего всё началось

Стороны согласовали трансфер 24-летнего игрока, который подпишет с петербургским клубом контракт на четыре года. «Зенит» объявит о трансфере Караваева 2 сентября. Ранее Betting Insider сообщил, что «Зенит» заплатит за футболиста более семи миллионов евро.

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