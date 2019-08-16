Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить за игрока 3 млн евро.

Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»

Спорт день за днем

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