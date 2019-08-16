Футбол

Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»Sportbox.RU вчера в 19:15

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить за игрока 3 млн евро.
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«Зенит» готов заплатить за Караваева 3 млн евро

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«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

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Sportbox.RUвчера в 19:15

«Никогда не говори никогда». Караваев не исключил возможность перехода в «Зенит»

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Матч ТВвчера в 19:13

Источник: в Голландии утверждают, что Караваев может перейти в «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 18:10

Караваев — о возможном переходе в «Зенит»: никогда не говори никогда

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Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
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Общество

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В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Назван размер справедливой зарплаты в России

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Чтобы реанимировать продажи, японский автогигант намерен дополнить линейку трансмиссий вариатором X-Tronic от Nissan Juke.
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В бухтах Приморья от тайфуна укрываются сотни иностранных шхун

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Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
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СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу

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Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь

Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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