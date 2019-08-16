Футбол
Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»Sportbox.RU вчера в 19:15
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить за игрока 3 млн евро.
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«Никогда не говори никогда». Караваев не исключил возможность перехода в «Зенит»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
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