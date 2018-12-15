Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»
Евро-футбол.ру
05:24

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Евро-футбол.ру05:24

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Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Sportbox.RU05:24

Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Матч ТВ05:24

Вячеслав Караваев: "Читал об интересе "Зенита" в прессе, но..."

Спорт-Экспресс04:59

Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Советский спорт04:57

Караваев: мы с агентом ничего не слышали по поводу интереса со стороны «Зенита»

Чемпионат04:42

Караваев: «Ничего не слышал про интерес „Зенита“, хочу остаться в „Витессе“»

Sport24.ru04:54

Вячеслав Караваев: «Читал про интерес „Зенита“, но мы с агентом ничего об этом не слышали»

Sports.ru03:42
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Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
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Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.
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Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала»

Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.
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Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.
Обновлено в 00:24
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Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
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«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
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«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 05:18
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УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
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Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Бавария» навяжет борьбу «Ман Юнайтед» и «Атлетико» за Перишича

Ранее на игрока претендовал "Манчестер Юнайтед". Однако сейчас в гонку за перспективного хавбека включились "Атлетико" и "Бавария".
Обновлено в 04:32
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«Сельта» и «Леганес» победителя не определили

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
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Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»

«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 17:49
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Букмекеры: «Интер» легко победит «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 20:00 мск.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
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Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
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Российский футболист, защитник нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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