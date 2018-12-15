Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Футбол Футбол Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном» Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".

Футбол Футбол Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил уверенность, что нападающий команды Диего Коста останется в команде в зимнее трансферное окно.

Футбол Футбол Марсело: Никогда не думал об уходе из «Реала» Защитник мадридского "Реала" Марсело исключил свой уход из команды по собственной инициативе.

Футбол Футбол Хосеп Гвардиола: «„Ливерпуль“ и Клопп хотят написать свою историю» «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — самые большие клубы в Англии, — ответил испанский специалист на вопрос о шансах команды Юргена Клоппа на титул.

Футбол Футбол Эрнан Креспо возглавит «Банфилд» Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».

Футбол Футбол «Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Футбол Футбол «Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в «Барселоне».

Футбол Футбол УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Футбол Футбол Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс» Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.

Футбол Футбол «Бавария» навяжет борьбу «Ман Юнайтед» и «Атлетико» за Перишича Ранее на игрока претендовал "Манчестер Юнайтед". Однако сейчас в гонку за перспективного хавбека включились "Атлетико" и "Бавария".

Футбол Футбол «Сельта» и «Леганес» победителя не определили В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».

Футбол Футбол Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм» «Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Футбол Футбол Букмекеры: «Интер» легко победит «Удинезе» в матче чемпионата Италии Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе». Начало встречи 15 декабря 2018 года запланировано на 20:00 мск.

Футбол Футбол «Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.