Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»
Евро-футбол.ру
05:24

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Евро-футбол.ру05:24

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Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Sportbox.RU05:24

Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Матч ТВ05:24

Вячеслав Караваев: "Читал об интересе "Зенита" в прессе, но..."

Спорт-Экспресс04:59

Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Советский спорт04:57

Караваев: мы с агентом ничего не слышали по поводу интереса со стороны «Зенита»

Чемпионат04:42

Караваев: «Ничего не слышал про интерес „Зенита“, хочу остаться в „Витессе“»

Sport24.ru04:54

Вячеслав Караваев: «Читал про интерес „Зенита“, но мы с агентом ничего об этом не слышали»

Sports.ru03:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Футбол

Бэйл получил травму в матче с ЦСКА

Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари на пресс-конференции перед игрой с "Райо Вальекано" сообщил, что Бэйл получил повреждение лодыжки в игре Лиги чемпионов против ЦСКА, поэтому его участие в субботней игре находится под вопросом.
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Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
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Марсело: «„Реалу“ не хватает Роналду, ведь это лучший игрок в мире»

Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что летний уход в «Ювентус» Криштиану Роналду – потеря для сливочных.
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Диего Коста останется в «Атлетико»

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча сделал две результативные передачи.
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Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
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ФК «Краснодар» ушел в зимний отпуск

Обновлено в 08:27
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«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.
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Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»

Обновлено в 07:38
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Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
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Подруга Кокорина: Сашу могут освободить до Нового года

Подруга Кокорина, слова которой приводит «Р-Спорт», считает, что есть вероятность освобождения Александра и Кирилла 18 декабря, до Нового года.
Обновлено в 08:30
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«Рома» намерена приобрести полузащитника «Янг Бойз» в январе

«Рома» заинтересована в услугах полузащитника «Янг Бойз» Секу Саного, и в зимнее трансферное окно планирует приобрести игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
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Греческий клуб выплатит «Баварии» более €32 тысяч по решению УЕФА

Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.
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Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
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Фанатам «Челси» запретят посещать матчи из-за расизма

Болельщики английского «Челси», замеченные в проявлении расизма на трибунах стадиона во время игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом «МОЛ-Види» (2:2), получат официальный запрет на посещение матчей команды.
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Российский футболист, защитник нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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