Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»
Евро-футбол.ру
05:24

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Евро-футбол.ру05:24

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Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Sportbox.RU05:24

Вячеслав Караваев: «Интерес „Зенита“? Сейчас моя цель — добиться успеха с „Витессом“»

Матч ТВ05:24

Вячеслав Караваев: "Читал об интересе "Зенита" в прессе, но..."

Спорт-Экспресс04:59

Караваев прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Советский спорт04:57

Караваев: мы с агентом ничего не слышали по поводу интереса со стороны «Зенита»

Чемпионат04:42

Караваев: «Ничего не слышал про интерес „Зенита“, хочу остаться в „Витессе“»

Sport24.ru04:54

Вячеслав Караваев: «Читал про интерес „Зенита“, но мы с агентом ничего об этом не слышали»

Sports.ru03:42
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Первый субботний матч 16-го тура чемпионата Испании получился малорезультативным, несмотря на бодрое начало.
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Марсело не хочет уходить из состава «Реала»

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Клопп ответил на слова Моуриньо о значимости трофеев

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 17-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" прокомментировал слова главного тренера МЮ Жозе Моуриньо.
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«Бавария» и «Атлетико» намерены включиться в борьбу за Перишича

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Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
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У «Бока Хуниорс» появится новый главный тренер. Один из кандидатов – тренер «Палмейрас» Луис Фелипе Сколари.
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Друзья ждут скорого освобождения Кокорина

Друзья Александра Кокорина не исключают, что он, а также Павел Мамаев могут выйти из СИЗО до Нового года.
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«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

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Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
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Сергей Прядкин: «Украинцы порадовались победе ЦСКА. Футбол – вне политики»

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Российский футболист, защитник нидерландского клуба «Витесс».
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