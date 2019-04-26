Происшествия
Караулову освободили из колонииRT на русском 01:43
16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии. Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
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Решение об УДО Варвары Карауловой не обжаловано и завтра вступит в законную силу
Vologda-poisk.ruвчера в 09:36
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Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
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