Происшествия

Караулову освободили из колонииRT на русском 01:43

16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии. Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

РИА Новости01:38

Вологодское управление ФСИН не стало обжаловать условно-досрочное освобождение Варвары Карауловой

СеверИнформвчера в 10:40

Сегодня должно вступить в законное силу решение об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой

Эхо Москвы00:00

Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии

КП - Вологдавчера в 10:31

Решение об УДО Варвары Карауловой не обжаловано и завтра вступит в законную силу

Vologda-poisk.ruвчера в 09:36

Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Дождь02:21

Варвара Караулова выйдет по УДО в ближайшие дни

РАПСИвчера в 09:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке

Обновлено вчера в 19:11
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 06:29
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол

«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»

Обновлено в 00:11
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима Галкина

Победа дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» вызвала общественные споры.
Обновлено в 01:10
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Политика

Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено вчера в 05:06
Хоккей

Малкин отправился в расположение сборной России

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
Обновлено в 02:25
Политика

Foreign Policy: США не настолько могущественны, как они считают

Ключевая особенность одностороннего подхода администрации Буша заключалась в том, что США настолько могущественны, что они могли запугать другие страны, просто продемонстрировав свою силу и решительность.
Обновлено в 02:24
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Хоккей

«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо» и повел в серии

Обновлено в 00:40
Баскетбол

НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл серию с «Клипперс»

НБА Плей-офф Первый раунд Шестой матч "Голден Стэйт" победил в серии – 4-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Прямая линия с Путиным может состояться летом

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Венесуэла покидает Организацию американских государств

ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой

Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Общество

Чистота помыслов: почему в дискуссиях о Байкале не видно компромисса

Пока миллионы подписывающих петиции в интернете смотрят на Байкал на картинках, исследователи живут и работают на озере.
Обновлено в 02:03
Игры

Крысы как оружие: вышел геймплейный трейлер A Plague Tale: Innocence

Обновлено вчера в 11:03
Общество

Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД

Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
Обновлено вчера в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное