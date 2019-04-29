Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГТАСС 10:10

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник.

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

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