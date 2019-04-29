Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонииРИА Новости 09:37

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии. Караулова, осужденная на 4,5 года, 27 апреля была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно.

Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии

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