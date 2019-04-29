Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонииРИА Новости 09:37
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии. Караулова, осужденная на 4,5 года, 27 апреля была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Футбол
Владислав Пантелеев: «Было приятно выйти против „Спартака“»
Полузащитник «Рубин» Владислав Пантелеев заявил, что не жалеет об уходе из московского «Спартака» и был рад сыграть против красно-белых.
Обновлено в 16:30
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Происшествия
Снаряд времен войны нашли в колодце в Купчине
На Малой Балканской улице в Петербурге нашли очередной снаряд времен Великой Отечественной войны, об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:19
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Политика
Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии
Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 15:33
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Футбол
Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара
В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Экономика
Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено в 11:24
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено в 11:28
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38