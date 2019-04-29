Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГТАСС 10:10
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник.
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Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Обновлено в 10:50
Политика
Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Общество
X5 и Ozon договорились о сотрудничестве
Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими журналистами
Обновлено в 10:21
Гаджеты
В России стартовали продажи комплекта VIVE Pro Starter Kit
Обновлено в 07:25
Игры
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
Обновлено в 10:58
Футбол
Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
Обновлено в 10:59
Общество
Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным
Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:52
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция
Обновлено в 09:37
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Политика
Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Политика
В Сербии отметили двойные стандарты Запада в случае с российским газом
Запад относится к Сербии, используя двойные стандарты, в том числе в вопросе поставок российского газа, заявил в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвалила свою фигуру
Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.
Обновлено в 11:20
Технологии
США хотят ужесточить контроль над «Интернетом вещей»
Американские сенаторы 30 апреля обсудят вопросы кибербезопасности в сети так называемых умных устройств или в «Интернете вещей».
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений
"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.
Обновлено в 10:25