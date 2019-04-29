Общество

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГТАСС 10:10

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник.
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Караулова понадеялась на извлечение русскими девушками урока из ее дела

РБК10:34

Московская студентка, пытавшаяся сбежать в ИГ, даст пресс-конференцию

URA.Ruвчера в 14:00

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

ТАСС10:10

Караулова рассказала о взаимоотношениях с заключёнными в Вологде

RT на русском09:49

Караулова считает попытку сбежать в Сирию глупым поступком

РИА Новости11:28

Пресс-конференция Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к «ИГ», состоится сегодня в Москве

Эхо Москвы02:30

Карауловой стыдно за то, что она хотела примкнуть к ИГ

Вести.Ru10:28
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Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

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Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

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Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
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Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
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Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

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Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
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Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
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Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
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Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

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В России стартовали продажи комплекта VIVE Pro Starter Kit

Обновлено в 07:25
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Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания

Обновлено в 10:58
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Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
Обновлено в 10:59
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Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
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Космос

Московский школьник усовершенствовал оборудование космического корабля

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Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам

Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
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Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Происшествия

Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция

Обновлено в 09:37
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
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Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
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Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
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Политика

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Запад относится к Сербии, используя двойные стандарты, в том числе в вопросе поставок российского газа, заявил в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
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В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Американские сенаторы 30 апреля обсудят вопросы кибербезопасности в сети так называемых умных устройств или в «Интернете вещей».
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"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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