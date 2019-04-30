Общество

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонииРИА Новости 19:19

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы. Она призвала всех, кто думает над идеей поехать в ИГ*, отказаться от этого.
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Варвара Караулова сообщила о самом страшном моменте в тюрьме

РБК20:00

Варвара Караулова рассказала, что ее напугало в колонии

Телеканал 360°19:22

Караулова рассказала о взаимоотношениях с заключёнными в Вологде

RT на русском09:49

Караулова посоветовала находящимся в ИГ женщинам вернуться домой

Коммерсантъ10:41

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

РИА Новости19:19

Студентка, пытавшаяся сбежать в ИГИЛ, рассказала о самых страшных моментах в колонии

URA.Ru18:51

Пресс-конференция Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к «ИГ», состоится сегодня в Москве

Эхо Москвы02:30
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Происшествия

Канадцы, потерявшие родных в авиакатастрофе, подали в суд на Boeing

Семьи канадцев, погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, обратились в суд.
Обновлено в 21:33
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Гаджеты

Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

Южнокорейская компания Samsung представила новый телевизор Sero с вертикальным экраном.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Общество

Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки

Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Здоровье

Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом

Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено в 04:47
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Следователи ищут причину падения самолета на деревню

Обновлено в 08:58
Общество

Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую

Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Религия

Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Общество

Китайские инвесторы осваивают земли в Порецком районе

Китайские инвесторы продолжают осваивать незнакомый для них язык и залежные земли в Порецком районе.
Обновлено в 12:58
Происшествия

При столкновении грузовика и автобуса под Орлом пострадал 21 человек

Обновлено в 20:48
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

СМИ узнали о массовой рассылке с призывом голосовать за дочь Алсу

Обновлено в 13:54
Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Политика

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 20:39
Космос

Большой «зонт» спасет Землю от глобального потепления

Научные сотрудники ракетно-космической корпорации предлагают защитить Землю от глобального потепления с помощью большого «зонта».
Обновлено в 21:39
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму

Обновлено в 06:26
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

Обновлено в 09:39
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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