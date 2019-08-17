Футбол
Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо ЕськоваРИА Новости 05:36
Судья из Москвы Сергей Карасев назначен главным арбитром столичного дерби между "Спартаком" и ЦСКА в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) вместо Алексея Еськова, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Замена судьи произведена в связи с травмой Еськова.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
Обновлено в 06:59
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Космос
Ученые рассказали о семи представителях фауны, которые переживут любой апокалипсис
Ученые рассказали о семи представителях фауны, которые способны пережить любой апокалипсис.
Обновлено в 07:48
Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона
Обновлено в 05:22
Футбол
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"Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
Обновлено в 09:04
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Барбашев: пусть Овечкин попробует отобрать у меня Кубок Стэнли
Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заявил, что его команда имеет хорошие шансы, чтобы защитить звание обладателя Кубка Стэнли в предстоящем сезоне.
Обновлено в 06:45
Политика
Бывший генеральный директор «Рустави 2» основал новую телекомпанию
Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия в субботу заявил о создании телекомпании "Мтавари архи".
Обновлено в 01:36
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Специалисты назвали 5 легендарных внедорожников с доступной ценой.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Свидетель по «пензенскому делу» Илья Капустин, пожаловавшийся на пытки, получил убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, написала в твиттере жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Власти Подмосковья обещали ликвидировать свалку в Жуковском
Обновлено вчера в 09:41
Музыка
Басков поделился видео с Зеленским
Обновлено в 09:43
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Технологии
«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу
Ранее сообщалось, что что Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты покупок с использованием биометрических данных, в частности отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В Одесской области объявили траур после пожара в гостинице
Власти Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в отеле «Токио Стар».
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.
Обновлено в 03:03
Общество
Россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой
Медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет около 50 тысяч рублей.
Обновлено 15 августа в 05:23