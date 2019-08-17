Судья из Москвы Сергей Карасев назначен главным арбитром столичного дерби между "Спартаком" и ЦСКА в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) вместо Алексея Еськова, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Замена судьи произведена в связи с травмой Еськова.

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Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

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