Футбол
Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо ЕськоваРИА Новости 05:36
Судья из Москвы Сергей Карасев назначен главным арбитром столичного дерби между "Спартаком" и ЦСКА в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) вместо Алексея Еськова, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Замена судьи произведена в связи с травмой Еськова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google разработала специальное расширение под названием Password Checkup, которое создано для того, чтобы компания могла совершать сбор анонимных данных пользователей в виде паролей и хешированных логинов.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти
На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Обновлено в 08:27
Происшествия
ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Авто
УАЗ вспомнил про уникальный УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
Обновлено в 08:17
Кино
На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы
Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета
Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Политика
В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России
Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B
Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США
Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.
Обновлено в 06:14
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
Xiaomi Redmi 8 получит камеру на 12 Мп и батарею на 5000 мАч
Как сообщает Mobydevices.ru, предположительно это Redmi 8. У новинки двойная основная камера с датчиками на 12 и 8 Мп, под ней находится сканер отпечатка пальца.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19