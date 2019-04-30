Футбол

Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо», Турбин — «Арсенал» и «Локомотив»Sportbox.RU 09:18

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 27-го тура чемпионата России. Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» доверили арбитру Сергею Карасеву. Встречу между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» обслужит бригада Евгения Турбина.
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На матч «Ахмат» – «Зенит» назначен арбитр Матюнин, на игру ЦСКА и «Динамо» – Карасев

Sports.ru09:11

Карасев рассудит столичное дерби ЦСКА - «Динамо» в матче 27-го тура ЧР

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Судья Казарцев обслужит матч чемпионата России по футболу «Ростов» - «Краснодар»

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Sportbox.RU09:18

Сергей Карасев рассудит московское дерби ЦСКА – «Динамо»

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Don2427 апреля в 05:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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