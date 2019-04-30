Футбол
Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо», Турбин — «Арсенал» и «Локомотив»Sportbox.RU 09:18
Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 27-го тура чемпионата России. Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» доверили арбитру Сергею Карасеву. Встречу между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» обслужит бригада Евгения Турбина.
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