Футбол

Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо», Турбин — «Арсенал» и «Локомотив»Sportbox.RU 09:18

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 27-го тура чемпионата России. Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» доверили арбитру Сергею Карасеву. Встречу между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» обслужит бригада Евгения Турбина.
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Сергей Карасев рассудит московское дерби ЦСКА – «Динамо»

Вести.Ru11:05

Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо» в 27-м туре РПЛ

Sport24.ru10:01

На матч «Ахмат» – «Зенит» назначен арбитр Матюнин, на игру ЦСКА и «Динамо» – Карасев

Sports.ru09:11

Судья Казарцев обслужит матч чемпионата России по футболу «Ростов» - «Краснодар»

ТАСС09:37

Карасев рассудит ЦСКА и «Динамо», Турбин — «Арсенал» и «Локомотив»

Sportbox.RU09:18

Карасев рассудит столичное дерби ЦСКА - «Динамо» в матче 27-го тура ЧР

РИА Новости09:49
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