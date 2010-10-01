Футбол

Матч ТВМатч ТВКарасев назначил пенальти в матче «Урал» — «Сочи» после просмотра ВАР

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После просмотра ВАР арбитр Сергей Карасев принял решение назначить пенальти. Удар с точки реализовал хавбек екатеринбургской команды Эрик Бикфалви. Отметим, что этот матч стал первым для Екатеринбурга, в котором используется система ВАР в рамках РПЛ.
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«Урал» — «Сочи»: Карасев назначил пенальти в ворота гостей после просмотра повтора с помощью ВАР

Спорт-Экспресс11:14

Карасев назначил пенальти в матче «Урал» — «Сочи» после просмотра ВАР

Sportbox.RU11:33

Карасев после VAR поставил пенальти в ворота «Сочи». Бикфалви забил 3-й гол в 6 матчах

Sports.ru11:22

Карасев назначил пенальти в матче «Урал» — «Сочи» после просмотра ВАР

Матч ТВ11:33
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