Футбол

Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»Советский спорт 06:25

Валенсия — Арсенал
9 мая
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Месталья»
Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом. Встреча состоится в четверг, 9 мая и пройдет на домашней арене испанского клуба.
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