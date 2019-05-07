Футбол

Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»Советский спорт 06:25

Валенсия — Арсенал
9 мая
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Месталья»
Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом. Встреча состоится в четверг, 9 мая и пройдет на домашней арене испанского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Карасев будет работать на ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал»

Sport24.ru10:10

Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»

Советский спорт06:25

Карасёв назначен четвёртым арбитром полуфинала ЛЕ «Валенсия» — «Арсенал»

Чемпионат06:38

Хацеган обслужит ответный полуфинальный матч ЛЕ «Челси» – «Айнтрахт»

Спорт-Экспресс06:20

Карасев назначен четвертым арбитром на матч ЛЕ «Валенсия» - «Арсенал»

РИА Новости06:10

Карасев назначен четвертым арбитром на полуфинальный матч Лиги Европы

Матч ТВ05:52

Карасев будет 4-м арбитром на матче «Валенсия» – «Арсенал»

Sports.ru09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия

Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге

В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Появилось фото героически вернувшегося в горящий Superjet пилота

Второй пилот сгоревшего в "Шереметьево" самолета SSJ-100, вернулся в кабину после того, как борт приземлился и уже был охвачен пламенем.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Политика

В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Гаджеты

ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России

Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что не поддерживает предложение ограничить распространение в России eSIM (сим-карты, внедренной в смартфон или другое электронное устройство уже на этапе производства).
Обновлено в 06:08
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Хоккей

Линдбэк и Геноуэй подписали контракты с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» во вторник объявило о подписании соглашений с двумя легионерами шведским голкипером Андерсом Линдбэком и канадским защитником Чарльзом Геноуэем.
Обновлено в 09:40
Происшествия

ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
Обновлено в 10:05
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Футбол

Кокорин заплакал на последнем слове в суде

Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Экономика

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в миллиард рублей

"По предварительным расчетам, ущерб составляет порядка 1 млрд рублей", - сказал Ю.Трутнев во вторник в Москве, проводя совещание в правительстве по исполнению указа президента РФ о ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

Сергей Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:40
Политика

Суд не стал снова арестовывать Надежду Савченко, как просило обвинение

Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Danny Makkelie
Нидерландский футбольный судья
Dutch football referee. He has been a FIFA listed referee since 2011 and took charge of the final of the 2012 UEFA European Under-19 Football Championship as a UEFA Elite referee.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное