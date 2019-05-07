Футбол
Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»Советский спорт 06:25
Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом. Встреча состоится в четверг, 9 мая и пройдет на домашней арене испанского клуба.
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Обновлено вчера в 23:00
Политика
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Политика
В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
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Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России
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Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
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Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
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В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
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Кокорин заплакал на последнем слове в суде
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Происшествия
ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Обновлено в 06:03
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В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
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Обновлено в 02:59
Происшествия
В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов
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Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США заметили у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:40