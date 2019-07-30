Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»Вести.Ru 09:37

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 28 июля
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Ранее руководство "Оренбурга" сообщило, что подаст жалобу на судейство в матче с "Зенитом". В свою очередь руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Карасев не должен был назначать пенальти в ворота оренбургской команды.
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ФК «Оренбург» планирует подать жалобу на судейство Карасева в матче с «Зенитом»

Клуб "Оренбург" собирается обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против "Зенита". Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент оренбургского клуба Владимир Кияев.
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