Клуб "Оренбург" собирается обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на работу судьи Сергея Карасева в матче третьего тура чемпионата России против "Зенита". Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

с чего всё началось

Ранее руководство "Оренбурга" сообщило, что подаст жалобу на судейство в матче с "Зенитом". В свою очередь руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Карасев не должен был назначать пенальти в ворота оренбургской команды.

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

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