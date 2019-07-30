Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры.

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Происшествия Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест Дмитрий Гудков, намеревавшийся участвовать в выборах в Мосгордуму, но не прошедший регистрацию, признан судом виновным в нарушении правил порядка организации митинга.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.

Политика Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Экономика Росстат: в России растет количество бедных Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Армия и оружие В ДНР задержали пьяных украинских танкистов По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения.

Экономика ФРС США готовится опустить процентные ставки Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Происшествия Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья Начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого он получил 5 млн рублей.

Происшествия В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».

Политика Климкин опроверг сообщения о ссоре с Лавровым в Париже Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что он якобы поругался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи в «нормандском формате» в 2016 году.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Футбол В Англии введут временные удаления футболистов Федерация футбола Англии сделала заявление на своём официальном сайте, согласно которому начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах будут применены временные удаления игроков.

Политика ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

Футбол Определился соперник «Ротора» в борьбе за Кубок России Сегодня, 30 июля, в Доме футбола на Таганке в Москве состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/2020.

Происшествия Гулявшего полуголым россиянина арестовали за показ свастики В ночь на 24 июля петербургский официант Федор Белов гулял по улице без верхней одежды (как уточняет «Фонтанка», он был без футболки) и показал прохожим татуировки в виде свастики.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Политика МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.