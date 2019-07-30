Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»Вести.Ru 09:37

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 28 июля
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство. Он признал, что его ошибки повлияли на результат игры.
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