Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»Бомбардир.ру 09:16

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 28 июля
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.
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Карасёв извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

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