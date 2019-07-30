Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.

Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

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