Предполагается, что Карапузов в предстоящем сезоне будет выступать за молодежный состав Валенсии, однако контракт подпишет с главной командой. Таким образом, он может стать одноклубником Дениса Черышева, которого летучие мыши выкупили этим летом у Вильярреала.

с чего всё началось

Не исключено, что теперь он выступит в том же соревновании уже за молодежку Валенсии. В случае подписания контракта Карапузов станет четвертым российским легионером в истории испанского клуба после Черышева, Валерия Карпина и Олега Саленко.

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