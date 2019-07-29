Футбол
Карапузов станет одноклубником Черышева в «Валенсии»Советский спорт вчера в 12:59
Не исключено, что теперь он выступит в том же соревновании уже за молодежку Валенсии. В случае подписания контракта Карапузов станет четвертым российским легионером в истории испанского клуба после Черышева, Валерия Карпина и Олега Саленко.
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с чего всё началось
Предполагается, что Карапузов в предстоящем сезоне будет выступать за молодежный состав Валенсии, однако контракт подпишет с главной командой. Таким образом, он может стать одноклубником Дениса Черышева, которого летучие мыши выкупили этим летом у Вильярреала.Советский спортвчера в 12:59
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
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