Политика
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть ВенесуэлуРоссийская газета 03:00
Власти Венесуэлы раскритиковали госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего президента боливарианской республики в попытке покинуть страну после попытки госпереворота. Сам Мадуро назвал правительство США сумасшедшим из-за той ненависти, которую проявляют к нему американские политики.
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Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 05:35
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Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество
В праздничном шествии в Москве приняли участие более 100 тысяч человек
В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.
Обновлено в 05:44
Культура
Экстренно госпитализирован режиссёр Павел Чухрай
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Кино
Ушла из жизни французская актриса Анемон
Обновлено в 00:53
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
Обновлено в 06:12
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Кино
Ушел из жизни народный артист Дагун Омаев
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Происшествия
Почти 2 тыс. работников оказались заблокированы в шахте в ЮАР
Обновлено вчера в 13:55
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30