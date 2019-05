Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть ВенесуэлуРоссийская газета 03:00

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.