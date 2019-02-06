Карадениз требует у «Рубина» 64 млн рублейSoccer.ru 01:28

В рублях чистый долг казанцев составляет 58 567 316 рублей, однако Карадениз также требует выплатить проценты - 4 997 121 рубль. Также "Рубин" с этой суммы обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. Чтобы рассчитаться с 39-летним турком, придется заплатить 85 млн рублей.

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